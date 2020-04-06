محافظ ميسان يوعز بتوزيع اراضي لمنتسبي الصحة والقوات الامنية

2020/04/06 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز محافط ميسان علي دواي، اليوم الاثنين، توزيع قطع اراضي سكنية لمنتسبي دائرة صحة ميسان والاجهزة الامنية لمواجهتم فيروس كورونا.

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