2020/04/06 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال تسعة متهمين في بغداد وكربلاء وديالى رفعوا أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال تسعة متهمين في بغداد وكربلاء وديالى رفعوا أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).