2020/04/06 | 22:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط تعلن شفاء اخر مصاب بكورونا وتؤكد خلو المحافظة من الاصابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 22:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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