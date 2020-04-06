نقل رئيس الوزراء البريطاني إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية

2020/04/06 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف ،الاثنين (6 نيسان 2020) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا ينوي في الوقت الحالي التواصل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص الوضع الحالي لأسواق النفط العالمية.

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بغداد اليوم-متابعة

أيقظ فيروس كورونا، فيلسوف السياسة الأميركية هينري كيسنجر، وزير الخارجية الأميركي الأسبق في إدارتي الرئيس نيكسون وفورد، والذي دق ناقوس الخطر محذرا من أن العالم ما قبل كورونا ليس كما بعده، متوقعا حدوث اضطرابات سياسية واقتصادية قد

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد (05 نيسان 2020)، باغتيال شخص يُعتبر قيادي في حزب الله اللبناني في جنوب لبنان من قبل عناصر مجهولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أنه "قبل ساعات اغتيل محمد علي يونس، أحد قادة حزب

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