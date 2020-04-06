جهاز المخابرات الوطني يدعو للابلاغ عن أية صفحة باسم رئيسها

2020/04/06 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفى جهاز المخابرات الوطني، الاثنين، وجود أي حساب لرئيسه مصطفى الكاظمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، "نود ان نبين ان رئيس جهاز المخابرات الوطني لا يمتلك اي حساب او صفحة بصفته الرسمية".

وأضاف، "نهيب من المواطنين الابلاغ عن تلك الصفحات الوهمية".

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا منشورات لصفحات مزورة، قالوا إنها تعود لرئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي.

بغداد اليوم- متابعة

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن أزمة فيروس كورونا المستجد تمثل أكبر تحد يواجهه الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه.

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواجه الآن أكبر تحد منذ تأسيسه.



وعل

بغداد اليوم-بغداد

طلبت رئاسة الجمهورية تطلب من رئاسة الوزراء تزويدها بأسماء المشمولين بـ"العفو الخاص".

وجاء في كتاب، صادر عن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، عبد الله الزيدي، وجهه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، طلب إشعار وزارة العدل بتز

بغداد اليوم - بغداد

حدد القيادي في ائتلاف النصر أحمد الحمداني، الاثنين (6 نيسان 2020)، موعد كشف الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، المرتقبة.

وقال الحمداني، لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرف

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