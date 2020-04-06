أربيل تعلن آلية جديدة لعمل المخابز ومحطات الوقود والصيدليات واستلام الموظفين لرواتبهم

2020/04/06 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كردستان

أصدرت إدارة محافظة أربيل، اليوم الاثنين، آلية جديدة بشأن اوقات عمل الاسواق والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات واستلام الموظفين لرواتبهم، على خلفية استمرار حظر التجوال الصحي لغاية العاشر من نيسان الجاري.

وقال نائب المحافظ هيمن قادر، في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "علاوي الخضار بامكانها العمل من الساعة 12 ليلا لغاية 12 ظهرا"، مشيرا الى ان "السوبرماركتات والافران والمخابز ومحطات الوقود بابمكانها فتح ابوابها من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء مع تطبيق جميع الاجراءات الصحية والتعليمات الصادرة بشأن العمل فيها".

وفيما يخص امكانية فتح الصيدليات، أكد قادر أن "الصيدليات ستبقى مفتوحة، ولكن وفق الاجراءات الصحية التي تضمن الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا".

اما عن الية تسلم الموظفين لرواتبهم، اشار قادر الى ان "موظفي الوزارات يمكنهم التوجه الى دوائرهم في اليوم الذي يعلن فيه توزيع الراتب"، مبينا ان "السماح بتجوالهم يستمر لحين الانتهاء من توزيع الرواتب".

وأعلنت السلطات في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، استمرار الاجراءات المتبعة لحظر التجوال بمدن الاقليم الى منتصف ليلة اليوم.

وذكرت وزارة الداخلية في الاقليم، أن "حظر التجوال سيستمر لغاية العاشر من نيسان وسيكون بشكل كامل من الساعة السادسة عصراً لغاية ال12 ليلا، وبقية الوقت يكون متاحا وفق ضوابط يتم تحديدها من قبل المحافظات من اجل تمشية الحياة اليومية".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان محمد قادر أكد، الأثنين (6 نيسان 2020)، أن حظر التجول الشامل خلال اليومين الماضيين في الإقليم جنبنا وقوع كارثة كبيرة.

وقال قادر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرض حظر التجول والإجراءات السريعة التي قامت بها وزارة الصحة، خاصة بعد ارتفاع الحالات نتيجة لإقامة مجلس عزاء في أحدى أحياء مدينة أربيل جنبنا انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة".

وأضاف أنه "أخذنا عينات عديدة من سكان حي كاريزان ونتوقع حصول عدد آخر من الإصابات من الملامسين لذا نهيب بالمواطنين المزيد من الالتزام".

وبين قادر أنه "تم الاتفاق مع وزارة الداخلية على تشديد وفرض العقوبات الصارمة على كل من يقيم مجالس العزاء ويساهم بنشر التجمعات التي تزيد من حالات الإصابة وانتشار الفيروس بصورة كبيرة".

بغداد اليوم- واسط

اعلنت محافظة واسط، اليوم الاثنين (6 نيسان 2020)، خلوها من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المحافظ، محمد المياحي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نعلن شفاء اخر مصاب في محافظة واسط".

واضاف "المحاف

بغداد اليوم- كردستان

اصدرت اللجنة العليا لمكافحة تفشي فيروس كورونا في اقليم كردستان، اليوم الاثنين، 6 قرارات جديدة بشأن مكافحة الفيروس.

وبحسب بيان حكومي، فقد أشرف نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني على "اجتماع للجنة العليا لمكافحة تفشي فيروس

بغداد اليوم-الديوانية

أجبرت كورونا اغلب شرائح المجتمع، على المكوث بالبيت، في معظم دول العالم، وبما فيها العراق، وفيما يقتل الملل المحجورين، قرر بعضهم التطوع في عمليات انسانية، أو حملات تعقيم، لكن آخرين دعتهم العزلة لابتكار "حلول" من شانه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أربيل تعلن آلية جديدة لعمل المخابز ومحطات الوقود والصيدليات واستلام الموظفين لرواتبهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أربيل تعلن آلية جديدة لعمل المخابز ومحطات الوقود والصيدليات واستلام الموظفين لرواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).