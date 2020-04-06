إدارة نادي أمانة بغداد تمنح “فرحان” تفرغا كاملا

2020/04/06 | 22:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة الإدارية لنادي امانة بغداد الرياضي، منح محمد فرحان، تفرغاً كاملا للعمل في منصبه الجديد.وذكر النادي في بيان ان “الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد منح تفرغاً كامل ل‍محمد فرحان، من اجل ان يكون جهده منصبا فقط على عمله الجديد كأمين سر في الاتحاد العراقي لكرة القدم”.وقال رئيس النادي، فلاح مندب المسعودي ان […]

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