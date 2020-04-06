2020/04/06 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشباب والرياضة احمد رياض، باعتماد العمل اليومي عبر آلية الدائرة التلفزيونية المغلقة لدوائر الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”وزيرها وجه باعتماد العمل اليومي عبر آلية الدائرة التلفزيونية المغلقة لدوائر الوزارة، فضلا عن وكيليّ الرياضة والشباب والمستشارين وجميع الدوائرالاخرى، ويشمل التوجيه الاجتماع المقبل لهيئة الرأي والتواصل لجميع المديرين العامين مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة عراقية توجه باستمرار عمل الموظفين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة عراقية توجه باستمرار عمل الموظفين عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).