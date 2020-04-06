2020/04/06 | 22:37 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز المخابرات ينفي امتلاك الكاظمي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات ينفي امتلاك الكاظمي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات ينفي امتلاك الكاظمي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).