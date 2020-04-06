عاجل: فريق الأمر الديواني (55) يوصي بتكثيف التوعية على تطبيق الحجر المنزلي

2020/04/06 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا الفريق الإعلامي الخاص بلجنة الأمر الديواني (٥٥)، اليوم الاثنين، وسائل الإعلام كافة على تكثيف حملة توعية المواطنين بضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي المنزلي لتفادي الإصابة بڤايروس كورونا المستجد .

وقال رئيس الفريق الإعلامي للجنة المذكورة، ومدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، في بيان تلقته "الغد برس"، إن "الفريق ومن خلال مراقبته حالات الاختراق في عموم أحياء والمناطق في بغداد والمحافظات يوصي القنوات الفضائية ‏والمؤسسات الإعلامية المحلية بالتشديد على توعية المواطنين بعدم التراخي في تطبيق الحجر الصحي".

وأضاف أن "أي اهمال في تنفيذ توصيات وزارة الصحة سيسبب حدوث العدوى من الملامسين المصابين".



وذكر أن "هذا الأسبوع يُعدّ الأكثر خطورة، مختلفا عن في جميع المراحل التي مرت بها البلاد في هذه الأزمة".

وتابع الحسون أن "الفريق الإعلامي دعا إلى تشديد الحملات التوعوية ولاسيما في المناطق التي تحدث فيها خروقات"، حاثا على "استضافة المعنيين بالتثقيف في هذا الموضوع؛ كي يتم الحفاظ على أكبر قدر من الالتزام"، ومثمناً في الوقت نفسه "الدور الكبير والمهم الذي تقوم به كل المؤسسات الإعلامية والفضائيات المحلية".

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