كيف حارب الزرفي طواحين السياسة وهل ينجح “سلاح الراجمات” بما فشل فيه قآني؟

2020/04/06 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: أتاحت تسريبات اجتماعات الكتل السياسية الاخيرة فرصة ذهبية للخصوم من أجل الإيقاع بأسهم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي الى أدنى مستوياتها، حتى بدأت الغرف المغلقة بالبحث عن اسماء بديلة او التلويح بوجودها على الاقل.قبضة طهران تتراخى وقبل الاجتماع العاصف الذي جمع المالكي بالعامري وشخصيات اخرى في منزل عمار الحكيم، كان […]

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