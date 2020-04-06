2020/04/06 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطعاً في احدى مستشفيات محافظة المثنى، يقول فيه معد الفيديو ان أحد ابناء مصابي فيروس كورونا يرفض ترك والده وحيداً في العزل الصحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((فيديو متداول) شاب يكسر القواعد ويرافق والده المسن في وحدة عزل كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((فيديو متداول) شاب يكسر القواعد ويرافق والده المسن في وحدة عزل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).