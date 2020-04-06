النجف تعلن 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/06 | 22:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة النجف، مساء الاثنين، عن تشخيص إصابات جديدة بفيروس كورونا.وذكر بيان للدائرة ورد لشفق نيوز، تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم الاثنين الموافق 6/4/2020 اضافة لما تم ذكره صباح اليوم.وسبق أن اعلنت صحة النجف تشخيص سبع إصابات بفيروس كورونا.واضاف بيان الدائرة ان مختبر الصحة العامة في النجف اجرى 152 فحصا مختبريا وتم تسجيل 23 حالة جميعها ملامسة لحالات موجبة ومشخصة سابقا وفي مناطق مختلفة من المحافظة.واضاف يصل المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف 208 حالة مؤكدة، 84 شفاء، 5 حالات وفاة.وبحسب اخر احصائية للصحة العراقية عصر الاثنين، فأن مجموع الإصابات في البلاد بلغ 1031، بينما الوفيات ارتفعت الى 64، وسط 344 حالة شفاء.

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