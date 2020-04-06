2020/04/06 | 23:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت تحاليل مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد، الاثنين، اصابة سبعة اشخاص في مدينة الناصرية بفيروس كورونا المستجد .وقال بيان عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ستة اشخاص من المصابين هم من عائلة المصاب مؤخرا وهم من منطقة الثورة في الناصرية ، والاصابة السابعة لامرأة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).