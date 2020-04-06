2020/04/06 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدهور صحة جونسون المصاب بكورونا ونقله للعناية المركزة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدهور صحة جونسون المصاب بكورونا ونقله للعناية المركزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).