المواكب الحسينية في ديالى تطلق مبادرة لدفن ضحايا كورونا

2020/04/06 | 23:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اطلقت هيئة المواكب الحسينية في ديالى، الاثنين، مبادرة لدفن ضحايا فيروس كورونا داخل المحافظة.

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