2020/04/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #مصطفى_محمد_غريب مغلقة هي الطرقمركونة النوافذ الشرقية في الشمال والجنوبوكانت النوافذ الغربية في الضبابمخطوطة بالطينكلوحة الهواجس التي تجيش في النفوس بعد خطبة الطقوس متخمةٌ بلا دليلولا نزوع للأصيل..---كيف ترى الأفق؟كما الطرق!..
كما الجبال العاصيةْ بلا شجر! أو شحمة الأنهار في الشتاء والربيعْأو رجعة الأموات في الأحياء كالموتى يصيحون النجاة أم أنها التوريث!أهي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مصطفى محمد غريب - نص المستجد كورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما الجبال العاصيةْ بلا شجر! أو شحمة الأنهار في الشتاء والربيعْأو رجعة الأموات في الأحياء كالموتى يصيحون النجاة أم أنها التوريث!أهي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مصطفى محمد غريب - نص المستجد كورونا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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