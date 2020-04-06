مصطفى محمد غريب - نص المستجد كورونا

2020/04/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب مغلقة هي الطرقمركونة النوافذ الشرقية في الشمال والجنوبوكانت النوافذ الغربية في الضبابمخطوطة بالطينكلوحة الهواجس التي تجيش في النفوس بعد خطبة الطقوس متخمةٌ بلا دليلولا نزوع للأصيل..---كيف ترى الأفق؟كما الطرق!..كما الجبال العاصيةْ بلا شجر! أو شحمة الأنهار في الشتاء والربيعْأو رجعة الأموات في الأحياء كالموتى يصيحون النجاة أم أنها التوريث!أهي ......

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