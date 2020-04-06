عادل عبد الزهرة شبيب - رد على تعقيب السيد فؤاد النمري

2020/04/06 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحية طيبة ...م/ رد على تعقيبردا على تعقيب السيد فؤاد النمري على مقالي الموسوم (( لبنان في ضوء خطاب الحزب الشيوعي اللبناني )) المنشور في موقع الحوار المتمدن بالعدد 6530 في 6/4 /2020.ارجو نشر ملاحظاتي على التعقيب الذي تميز بوجود عدم انصاف للحزب الشيوعي اللبناني لا يتناسب مع تاريخه النضالي وتاريخ المقاومة .- يعتبر الحزب الشيوعي اللبناني من اقدم الأحزاب في المنطقة حيث تأسس ......

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