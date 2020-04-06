صحة كردستان تسجل 3 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/06 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

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