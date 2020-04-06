بسبب تفشي كورونا .. اردوغان يوجه بتحويل المطارات الى مستشفيات وخفض التنقل

2020/04/06 | 23:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ اسطنبول كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، عن تحويل مطار أتاتورك الدولي وجزء من مطار سنجاق تبه في إسطنبول إلى مستشفيين يشملان نحو ألف غرفة.وأشار أردوغان، بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن المطارات ستدخل الخدمة خلال 45 يوما، وأن الولايات التركية بدأت بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا عن طريق الطلب الإلكتروني، ويمنع بيعها بالمال.ولفت أردوغان إلى عزم أنقرة تخفيض حركة التنقل إلى أدنى مستوى عبر إبقاء كافة المواطنين في المنازل باستثناء العاملين والموظفين.وقال أردوغان إن تركيا في وضع "جيد جدا فيما يخص تأمين المستلزمات سواء الصحية أو مواد الغذاء والنظافة ومختلف الحاجيات الضرورية" وأن المؤسسات الصحية لا تواجه "أي مشاكل في التشخيص أو العلاج في مستشفياتنا". وأضاف: "نمتلك الروح المعنوية والتصميم وليس الإمكانات فحسب" للتغلب على هذا الوباء"، مشيرا إلى أنه "بتخطينا الـ 20 ألف اختبار يوميا، نكون قد تجاوزنا عتبة مهمة في مكافحة كورونا".وبين أردوغان إلى أن الحكومة أوصلت المساعدات "إلى مليونين و300 ألف أسرة إضافية متضررة من كورونا"، وأن حجم التبرعات في حسابات "حملة التضامن الوطني" بلغ مليارا و500 مليون ليرة تركية.

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