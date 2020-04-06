شركة اور في ذي قار تصنع جهاز تنفس اصطناعي

2020/04/06 | 23:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة اور العامة في ذي قار ، الاثنين ، عن تمكنها من صناعة جهاز تنفس اصطناعي لدعم القطاع الصحي في المحافظة .وقال بيان اوردته الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” فريق هندسي فني شكل بتوجيه من مدير عام الشركة حيدر سهر الحسيناوي ، لتصنيع جهاز تنفس اصطناعي لدعم […]

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