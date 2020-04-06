بغداد تعلن اعتقال اكثر من 13 الف مخالف لحظر تجوال كورونا

2020/04/06 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، انها القت القبض على ١٣٨١٢ مخالفا لحظر التجوال منذ ١٧ آذار الماضي، فيما فرضت غرامات وحجزت مركبات.وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز ، انها وخلال تطبيقها إجراءات حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة، "القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم السادس من نيسان القبض على ١٣٨١٢ مخالفاً، فيما حجزت ٩٣٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٧٧٨٨ غرامة".وشددت القيادة "على التعاون المستمر مع قطعات من قبل المواطنين لغاية زوال خطر وباء فايروس كورونا المستجد".وفرضت بغداد اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى حظرا شاملا للتجوال وعطلت الدوام الرسمي في معظم مؤسسات الدولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا ودأبت القوى الامنية على اعتقال مخالفي حظر التجوال وفرض الغرامات لمنع انتهاكه.

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