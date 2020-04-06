صحة السليمانية تعلن شفاء 16 مصابا بكورونا في المحافظة

2020/04/06 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت دائرة صحة السليمانية، الاثنين، شفاء 16 مصابا بكورونا في المحافظة.

وقال مدير ال...





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