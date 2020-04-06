اليابان تخصص 3.6 مليون دولار لإعادة إعمار سنجار وتسلمها للامم المتحدة

2020/04/06 | 23:33 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنگال أعلن السفير الياباني في العراق عن تخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مدينة شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق من قبل حكومة بلاده وتلقاه برنامج الأمم المتحدة للإسكان.واكد السفير الياباني في العراق، هاشيموتو ناوفومي في تصريح صحفي، أن “اليابان قررت تقديم مساعدة مالية إضافية قدرها 41 مليون دولار، كمساهمة منها في …

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