الصحة العالمية تحذر من الزيارة الشعبانية وتؤكد على ضرورة البقاء بالمنازل

2020/04/06 | 23:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو منظمة الصحة العالمية، عدنان نوار، اليوم الإثنين، أن افضل طرق الوقاية من فايروس كورونا هو البقاء في المنازل للحفاظ على عدم تفشي الفايروس.وقال نوار خلال حديث لقناة “العهد”، إنه “توقعنا بلوغ العراق حاجز الالف إصابة بفايروس كورونا منذ منتصف شباط”.وحذر نوار “من الزيارة الشعبانية المقبلة لان فايروس كورونا ينتشر بصورة سريعة […]

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