السليمانية تعلن شفاء 16 إصابة من فيروس كورونا

2020/04/06 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة السليمانية مساء الاثنين شفاء 16 حالة مصابة بفيروس كورونا.وقال صباح هورامي مدير صحة السليمانية، في بيان، "بذلك ترتفع اعداد التعافي في المحافظة الى 78 شخصاً".وبذلك ترتفع حالات الشفاء بعموم اقليم كوردستان الى 104، بينما سجل الاقليم حتى مساء الاثنين 280 إصابة، بينها ثلاث وفيات.

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