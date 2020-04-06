تسجيل ٣ إصابات جديدة بفيروس كورونا في كردستان

2020/04/06 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم

وذكر بيان للوزارة، تلتقه "الغد برس"، ان "الإصابات الجديدة كانت إصابتين في حلبجة وناحیة حاجي ئاوا وناحیة بازیان في السليمانية".

وأوضح البيان ان "اثنتين من المصابات ملامستان لمصابين سابقين والمصابة الثالثة كانت ممن سافر سابقا الى خارج البلاد".وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في كوردستان الى 280 إصابة، بينها ثلاث وفيات، و88 حالة تعاف.

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