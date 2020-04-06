القبض على ١٣٨١٢ مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/06 | 23:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ١٣٨١٢ مخالفاً للحظر في بغداد منذ بدايته.

وذكرت القيادة في بيان، تلتقه "الغد برس"، إنه "خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم السادس من نيسان القبض على ١٣٨١٢ مخالفاً، فيما حجزت ٩٣٩ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٣٧٧٨٨ غرامة".

وأكدت القيادة على "التعاون المستمر مع قطعات من قبل المواطنين لغاية زوال خطر وباء فايروس كورونا المستجد".

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