خليةُ الأزمة تدعمُ جهود غرفة تجارة بغداد بتوفير المواد الغذائيّة

2020/04/06 | 23:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ خاص

أكد رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني أن خلية الأزمة دعمت جملة من المقترحات، التي تقدمت بها الغرفة وتتعلق بانسيابية دخول المواد الغذائيّة والجمارك والضرائب.

وقال الحمداني: إن خليّةّ الازمة اعتمدت مقترحاتٍ مهمةً تحقق انسيابيةً عاليةً في دخول وتوفر المواد الغذائيّة داخل الأسواق المحلية، أهمها الاعفاءُ من رسوم التصديق للحاويات وتصغير الرسوم الجمركية والضريبيّة للمواد الغذائيّة والطبيّة والزراعيّة.

الجريمةُ الاقتصاديّةُ

أضاف تضمنت المقترحات إشراك القطاع الخاص التجاري ممثلا بالغرف التجارية في عموم المحافظات في لجنة مؤلفة من وزارة التجارة ومدير عام الرقابة ومديرية الجريمة الاقتصاديّة والغرف التجاريّة في المحافظات.

ولفت الى فتح جميع السيطرات أمام حركة نقل المواد الغذائيّة، وشمول المواد المنظفة والمعقمات والمطهرات من اجازة الاستيراد، لافتا الى ان الغرفة تبذل جهودا استثنائيّة من أجل وصول جميع المواد الغذائيّة الى الأسر العراقية بأسعارها الطبيعية ومن دون خلل في العرض.

واقعُ الأسعار

الى ذلك اطلع فريق عمل غرفة تجارة بغداد على واقع دخول المواد الغذائيّة، عبر الحواجز الأمنية، والوقوف عند واقع الاسعار في علوة الرشيد.

ونقل بيان عن الغرفة ان وفد الغرفة اطلع على مشكلات السادة التجار والنظر في المعوقات، التي تواجه عملهم والمشكلات عند الحواجز الأمنية وغيرها، كما اطلع وفد من الغرفة بزيارة علوة الرشيد من خلال جولةٍ ميدانيّةٍ للوقوف على طبيعة المشكلات التي يواجهونها وإيجاد الحلول اللازمة لذلك، من خلال قيام غرفة تجارة بغداد بالإجراءات والمخاطبات اللازمة لتسهيل حركة سير وتدفق الشاحنات.

سياراتُ الحمل

الوفدُ الذي مثله سيف الحمداني- مستشار العلاقات والإعلام، وعضوية سلام خالد محمود ومحمد جمال اعضاء لجنة التسويق،

اطلع على مشكلات الحواجز الأمنيّة الرئيسة في ديالى وسيطرة 75 في اليوسفيّة، وتسهيل عملية نقل

المؤن والخضراوات بسلاسة في جميع» علوات» بغداد من خلال تسهيل عملية الانتقال بسيارات الحمل، كما تم الوقوف عند اقتراح تشكيل لجان مشتركة من السادة رجال الاعمال وخلية الأزمة،

لضبط إيقاع السوق وإيجاد الحلول اللازمة.

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