2020/04/06 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "رويترز": من المرجح أن تتفق دول "أوبك+" على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة لهذا الإجراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/06 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("رويترز": من المرجح أن تتفق دول "أوبك+" على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة لهذا الإجراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("رويترز": من المرجح أن تتفق دول "أوبك+" على خفض إنتاج النفط حال انضمام الولايات المتحدة لهذا الإجراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).