تماثل 16 مصابا بكورونا للشفاء في السليمانية

2020/04/06 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، تماثل 16 مصابا بفيروس كورونا للشفاء في المحافظة.

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