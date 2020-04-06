برعاية محافظ البصرة.. جمعية البحوث تطلق مبادرة لكبح جماح «كورونا» بثلاثة محاور

2020/04/06 | 23:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيأعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتماثل 10 حالات للشفاء. وقال العيداني في بيان مقتضب، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «المحافظة شهدت تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 10 حالات اخرى».وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم امس الأحد، تسجيل 83 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.بدورها، أطلقت الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتنسيق والتعاون مع دائرة صحة البصرة خلال مؤتمر صحفي المبادرة البحثية حول جائحة كورونا (كوفيد ١٩) بحضور عضو الهيئة الإدارية للجمعية ونائب محافظ البصرة الدكتور ضرغام الاجودي ومدير عام صحة المحافظة وعدد من الأطباء والباحثين .وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الجمعية الدكتور وائل الشهابي «تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ بنود مذكرة التعاون بين دائرة صحة البصرة والجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية التي وقعت مطلع هذا العام ولغرض تفعيلها في هذا الظرف بالذات بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد والذي يحتاج منا كأطباء وباحثين للوصول الى طرق علمية وبحثية للحد من انتشار هذا الوباء العالمي الخطير.وأضاف «من واجبنا الوطني والإنساني أطلقت الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية بالتعاون مع دائرة صحة البصرة مبادرتها البحثية الرائدة والشاملة للبحوث والدراسات الطبية في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) بإدارة فريق بحثي ضم أبرز أساتذة الطب في محافظة البصرة « بمشاركة أكثر من ٤٠ بحثاً ودراسة علمية.» تناولت كافة جوانب الوقاية والعلاج والتشخيص لهذا الوباء كبداية أولية للانطلاق الى الفضاء الوطني والدولي والتشارك المعلوماتي والبحثي بين جميع المراكز البحثية الوطنية والعالمية لكبح جماح هذه الجائحة والوصول لافضل طرق الوقاية والتشخيص والعلاج .وأشار الشهابي الى انه تم الاتفاق مع مدير عام الصحة على الية التنسيق المشترك لعمل الفرق البحثية وتسهيل مهامهم بأفضل طريقة.

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