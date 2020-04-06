الصحة العالمية للمصابين بكورونا : كلوا هذه الاطعمة واشربوا هذه

2020/04/06 | 23:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نشرت منظمة الصحة العالمية، على موقعها على "تويتر" عددا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين المصابين بعدوى فيروس كورونا.وجاءت النصائح الغذائية، بضرورة إتباع حمية في الأكل وتجنب عدد من المأكولات والمشاريب التي قد تضر الشخص المصاب.وأكدت المنظمة على أهمية شرب كمية كبيرة من الماء (8 – 10) أكواب يوميا مع تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب "كميات كبيرة من الكافيين، عصائر الفاكهة المحلاة، شراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة".وأكدت أيضا، على ضرورة "تناول غذاء متوازن كل يوم يحتوي على الفيتامينات والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية".وأضافت: "ضرورة تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة وكذلك الدهون المتحولة والمنتجة صناعيا".وجددت التأكيد على ضرورة التقليل من ملح الطعام قدر الإمكان واستخدام الملح المعالج باليود.

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