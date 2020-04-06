رئيس الوزراء البريطاني في العناية المشددة بعد تدهور وضعه الصحي

2020/04/06 | 23:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ لندن بعد أقل من 24 ساعة من إدخاله المستشفى مع استمرار أعراض مرض كورونا (كوفيد-19)، أدخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العناية المركزة، بحسب ما أعلنت الحكومة.وقال المتحدث باسم جونسون إنّ "الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت وبناء على توجيهات فريقه الطبي تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى".وأوضح في بيان أنّ "رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب ، أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة".وبعد ساعات من إدخاله العناية المشددة، قالت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون وضع على أجهزة التنفس الاصطناعي.وكان جونسون أعلن في 27 آذار أنّه مصاب بكوفيد-19 وأنّ أعراضه طفيفة، وقرّر البقاء في حجر صحّ في مقر رئاسة الحكومة لسبعة أيام.وكان مقرّراً أن يخرج من الحجر الجمعة، إلّا أنّه قال في تسجيل فيديو نشر على تويتر "لقد تحسّنت حالتي (...) لكن لا يزال لدي أحد العوارض"، مشيراً إلى أنّه لا يزال يعاني "ارتفاعاً في الحرارة".ونُقل جونسون للمستشفى يوم الأحد وخضع لفحوص يوم الاثنين بعدما ظهرت عليه أعراض متواصلة لكوفيد-19 على مدى عشرة أيام.لكن الحكومة قالت إنّ معنوياته عالية ويؤدّي واجبات منصبه، قبل أن يتم نقله إلى العناية المركزة.وسُئل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مؤتمر صحافي إنْ كان تحدث إلى جونسون يوم الاثنين فقال: "تحدثت إلى رئيس الوزراء مطلع الأسبوع.رأست الاجتماع الصباحي الذي عادة ما يرأسه (جونسون).أُحيط علماً بكلّ التطورات الجارية".وأضاف راب لاحقاً أنّ آخر مرّة تحدث فيها إلى جونسون بشكل مباشر "كانت يوم السبت".

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