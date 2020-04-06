اجراء الفحص الطبي لمقاتلي اللواء الثاني بالحشد الشعبي

2020/04/06 | 23:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين التابعة لهيئة الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الاثنين، فحصاً طبياً لمقاتلي اللواء الثاني بهدف الوقاية من فيروس كورونا.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان الفحص ياتي ضمن التدابير اللازمة لمنع انتشار كورونا باشراف كادر متخصص من قسم الخدمات الصحية في المعاونية.وأضاف أنه تم اجراء الفحص لمقاتلي

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