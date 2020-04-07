فارس محمود - -كبار السن- وفاشية -البقاء للاصغر سناً-!

2020/04/07 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_محمود كشف هذا الفيروس قيح عالم الراسمال باجلى الاشكال لا على صعيد تلك البلدان "العالم ثالثية"، بل في قلب اوربا وامريكا ومايسمى بالعالم المتقدم.بلغ هذا العالم حدا من التردي لم يكن ليتصورها احد لحد الامس القريب.حيث بعد كل المكاسب التي حققتها البشرية بنضالاتها من اجل علو المكانة الانسانية والرقي الانساني، تعاد "المالثوسية" اليوم بابشع الاشكال.اصبح "كبار السن" "عالة" على المجتمع، وينبغي ان يتحولوا الى......

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