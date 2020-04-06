المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسته السادسة بخصوص جهود مكافحة فايروس كورونا

2020/04/07 | 00:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية السيد فؤاد حسين الجلسه السادسة لاجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد الاثنين ٦ نيسان و بحضور كل من وزراء التخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ونائب محافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس الوزراء ووكلاء وزارات المالية والتخطيط والنفط كما استضاف المجلس مدراء عامين في وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعيةوجرى خلال الجلسة بحث جهود مكافحة وباء فايروس كورونا والحد من خطر انتشارهكما تم دراسة مجموعة من الآليات والحلول بشأن تأثير أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلد واتخاذ التدابير اللازمة بشأن حماية المستوى المعاشي للمواطنين وكذلك إيجاد بدائل تدعم الموازنة العامة للدولةكما تدارس المجلس آلية تقديم المنحة المالية للمواطنين الذين تضرروا جراء منع التجوال من أصحاب الدخل المحدود وتوزيع مفردات البطاقة التموينية بأسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وتقديم توصياته لمجلس الوزراءكما أشاد المجلس بالجهود المبذولة في توفير المحاصيل الزراعية في الأسواق وكذلك جهود توفير مخرجات المنتوجات الحيوانية من الدجاج وبيض المائدة وتعاون المزارعين والفلاحين في الحفاظ على أسعار تلك الموادوتم اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات التي تصب في خدمة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والكسبة

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