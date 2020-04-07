الوقف السني يوضح حقيقة اعادة فتح المساجد في 20 نيسان

2020/04/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اوضح ديوان الوقف السني، الاثنين، حقيقة اعادة فتح المساجد في 20 نيسان الجاري.

ونفى المكتب الإ...





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