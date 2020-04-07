2020/04/07 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كربلاء تعلن شفاء 5 إصابات بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة كربلاء تعلن شفاء 5 إصابات بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة كربلاء تعلن شفاء 5 إصابات بكورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).