معركة كلامية بين ريم البارودي وريهام سعيد

2020/04/07 | 00:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يبدو أن العلاقة بين الفنانة المصرية ريم البارودي وزميلتها الإعلامية ريهام سعيد تشهد توترا كبيرا في هذه الفترة، حيث انفجرت الأزمة بينهما على العلن أمس الجمعة.بدأت القصة حين لاحظ رواد مواقع التواصل بأن ريهام لم تترك أي منشور للفنان أحمد سعد عبر حسابه في “إنستغرام”، إلا ووضعت علامة إعجاب عليه، وهو الأمر الذي […]

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