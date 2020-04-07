أحمد صبحى منصور - المقريزى يؤرخ للعام الأخير من حكم برسباى .( 2 )

2020/04/07 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور السلطان المملوكى برسباى وابن حجر العسقلانى أكابر المجرمين في طاعون عام 841 ماذا كان يفعل أكابر المجرمين عام الطاعون 841 ؟ رابعا : شهر جمادى الأولى، أوله يوم الخميس:1 ـ ( في ثالثه: ركب السلطان من قلعة الجبل، وشق القاهرة من باب زويلة، وخرج من باب القنطرة، فمضى إلى القليوبية لصيد الكراكى، وهذه أول ركبة ركبها في هذه السنة للصيد وفيه قدم الأمير تمراز المؤيدى نائب غزة.) .1 / 1 :ال......

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