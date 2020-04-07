صحة كربلاء تصدر بيانا بشان شفاء خمسة مصابين بكورونا

2020/04/07 | 00:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء، الاثنين، عن شفاء خمس حالات مصابة بفيروس كورونا.وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم مساء اليوم تماثُل 5 مُصابين بفايروس كُورونا المُستَجد للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 27 حالة”.واضاف “أما الحالات الـ ( 39 ) المُتبقيَة فهي قيد […]

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