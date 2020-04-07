عاجل: ذي قار تنجح بصناعة جهاز للتنفس الاصطناعي لأول مرة في العراق

2020/04/07 | 00:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شركة أور العامة للصناعات الكهربائية في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن تمكن فريق هندسي تابع لها من صناعة جهاز طبي هو الأول من نوعه في العراق.





وقال مدير الشركة حيدر سهر لـ"الغد برس"، أن "شركته تمكنت من خلال فريق هندسي كهربائي مختص من صناعة جهاز التنفس الاصطناعي لدعم القطاع الصحي في البلاد وهو الجهاز الأول من نوعه الذي يتم صناعته في العراق".





وأضاف، ان "عملية تصنيع الجهاز استمرت لمدة 6 ايام فقط، ونجح التشغيل التجريبي له داخل الشركة، حيث سيتم فحصه غدا الثلاثاء داخل دائرة صحة ذي قار ".





وبين، أن "الهدف من صناعة الجهاز يأتي في إطار مساندة وزارة الصحة لمواجهة انتشار فايروس كورونا".

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