2020/04/07 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة اربيل ، مساء الاثنين، عن تسجيل حالة تعافي جديدة لمصاب بفيروس كورونا.وذكر المديرية في بيان، ان اعداد المتعافين ترتفع الى 20 في اربيل .وبذلك ترتفع حالات الشفاء بعموم اقليم كوردستان الى 105، بينما سجل الاقليم حتى مساء الاثنين 280 إصابة، بينها ثلاث وفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعلن ارتفاع اعداد المتعافين من فيروس كورونا الى 20) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تعلن ارتفاع اعداد المتعافين من فيروس كورونا الى 20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).