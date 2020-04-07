العراق يعلن جملة اعفاءات جمركية لمواد غذائية وطبية

2020/04/07 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مكافحة جائحة فيروس كورونا"، الاثنين، انها شملت مواد الحصة التموينية، ومواد أخرى غذائية تمس الحاجة لها بإلغاء التعريفة الجمركية لها، واعتماد تسهيلات مصرفية، وتخفيض عمولات فتح الاعتماد بنسبة النصف.وقررت اللجنة في جلستها الثانية بحسب بيان ورد لشفق نيوز "شمول مواد مفردات البطاقة التموينية والبقوليات الجافة بجميع أنواعها، والحليب المجفف بأنواعه، والمعجنات الجافة ، والمواد الطبية ، ومواد التعقيم والأجهزة والمستلزمات الطبية والكمامات وجميع ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا والمواد المستوردة من القطاع الخاص ولغاية 31/7/2020 بالإجراءات المقررة".وأوضحت ان الإجراءات تشمل "تصفير الرسوم الجمركية و تخفيض عمولات فتح الاعتماد للمواد المذكورة آنفا بنسية 50 % من المصرف العراقي للتجارة واعتماد التسهيلات التي أصدرها البنك المركزي العراقي بشأن تعزيز الأرصدة بموجب كتابه ذي العدد 5/6/823 والمؤرخ في 29/3/2020، لأغراض استيراد المواد المذكورة آنفا".وقرر الاجتماع ان " تتولي هيئة المنافذ الحدودية ضمان وجود الجهات الفاحصة بالمنافذ لضمان تسهيل إجراءات دخول المواد المذكورة آنفا وتتولی ملحقياتنا التجارية وسفاراتنا في دول الشحن مساعدة المستوردين وإنجاز متطلبات الشحن من خلال الوسائل الإلكترونية لضمان عدم التأخير واعتماد الوثائق والمستندات من خلال الإنترنت لتسهيل إجراءات دخول تلك البضائع".

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