حملة ليلية واسعة لتعفير وتعقيم مناطق الأمين شرقي بغداد

2020/04/07 | 00:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت حملة “وعي”، الاثنين، عملية تعفير وتعقيم ليلية واسعة شرقي العاصمة بغداد للوقاية من فيروس كورونا.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان معاونية الدعم اللوجستي ومديريات الطبابة والامن والاعلام في هيئة الحشد الشعبي اطلقت حملة واسعة لتعفير مناطق الامين شرقي بغداد، مشيرا إلى أن هذا الجهد يأتي بعد تسجيل تلك المناطق العديد

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