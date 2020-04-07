الاخبارة السارة تتوالى.. محافظة عراقية تعلن شفاء مصابين بفيروس كورونا

2020/04/07 | 00:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن دائرة صحة كربلاء، مساء الإثنين، شفاء 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المُستَجد في المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، إنه "تم مساء اليوم، تماثُل 5 مُصابين بفيروس كورونا المُستَجد للشفاء، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى 27 حالة.واضاف "أما الحالات الـ ( 39 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة، حسب اللوائح الصحية العالمية.يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم كربلاء وصلت إلى 72 حالة، بضمنها 6 حالات وفاة.وسبق ان اعلنت كل من اربيل والسليمانية 17 حالة شفاء من فيروس كورونا.

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