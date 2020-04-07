دولة أوروبية تعلن السيطرة على تفشي “كورونا”

2020/04/07 | 00:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النرويج، اليوم الاثنين، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد بات “تحت السيطرة”، محذرة أنه من المبكر تحديد إن كان سيتم رفع القيود التي فرضت لاحتوائه.وقالت الحكومة إن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة…

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