اتجاه في الفيفا لاستمرار اللاعبين مع أنديتهم بعد 30 يونيو

وأوصى فيفا مؤخرا بتأجيل المباريات الدولية، التي كان مقررا لها في يونيو/حزيران المقبل، إلى أجل غير مسمى؛ لمنح الدوريات المحلية الأولوية.
ولنفس السبب، قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تأجيل بطولة يورو 2020 للعام المقبل، وأيضا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قد تستأنف منافستيهما في أغسطس/آب المقبل.وأكد جياني إنفانتينو رئيس فيفا، أن هناك حاجة لـ"حلول عالمية" في هذه الفترة الصعبة.
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