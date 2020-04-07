اتجاه في الفيفا لاستمرار اللاعبين مع أنديتهم بعد 30 يونيو

2020/04/07 | 00:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نحو إصدار توصية باستمرار اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران المقبل مع أنديتهم حال السماح باستكمال الموسم في مرحلة لاحقة.وجرى إيقاف أغلب دوريات العالم بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد، لكن هناك خطط لاستكمال الموسم، وإن حدث ذلك، فسيكون بعد انقضاء الموعد الأصلي المحدد لنهاية الموسم.وذكرت بوابة "ذي أثلتيك" أن فيفا مستعد لإقرار هذا الاستثناء للأندية واللاعبين.

وأوصى فيفا مؤخرا بتأجيل المباريات الدولية، التي كان مقررا لها في يونيو/حزيران المقبل، إلى أجل غير مسمى؛ لمنح الدوريات المحلية الأولوية.

ولنفس السبب، قرر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تأجيل بطولة يورو 2020 للعام المقبل، وأيضا دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، قد تستأنف منافستيهما في أغسطس/آب المقبل.وأكد جياني إنفانتينو رئيس فيفا، أن هناك حاجة لـ"حلول عالمية" في هذه الفترة الصعبة.

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