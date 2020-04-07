أكثر من /1000/  إصابة بـ “كورونا” في العراق والحظر يتمدّد

2020/04/07 | 00:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر مستجدات وباء #كورونا في #العراق، سجّلت #وزارة_الصحة العراقية /70/ إصابة جديدة بالفيروس،، منها /41/ إصابة في عاصمة #إقليم_كردستان #أربيل، بالإضافة إلى تسجيل /3/ وفيات.وزارة الصحّة، مدّدت حظر التجوال حتى (19 نيسان) الجاري،…

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